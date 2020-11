Iran beschuldigt Israel : Iranischer Atomwissenschaftler bei Attentat getötet

In diesem Auto war laut iranischem Staatsfernsehen der getötete Atomwissenschaftler unterwegs, als das Auto beschossen wurde. Foto: AFP/-

Dubai Der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fachrisadeh ist laut iranischem Staatsfernsehen bei einem Attentat getötet worden. Teheran macht Israel für die Tat verantwortlich – und droht mit Rache.

Der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fachrisadeh ist nach einem Bericht des Staatsfernsehens einem Attentat zum Opfer gefallen. Der Wissenschaftler, der nach israelischen Angaben Anfang der 2000er Jahre das militärische Atomprogramm Amad (Hoffnung) im Iran geleitet hatte, sei am Freitag getötet worden, hieß es in dem Bericht. Laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars wurde sein Auto beschossen. Augenzeugen berichteten auch von einer Explosion. Israel , auf das im Iran der erste Verdacht fiel, lehnte einen Kommentar zu der Tötung zunächst ab.

Fars berichtete, der Angriff habe sich in Absard, einer kleinen Stadt außerhalb von Teheran ereignet. Mehrere Verletzte, darunter auch Leibwächter Fachrisadeh, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Auf Fotos und Videos, die vom Tatort stammen sollen, war ein Auto mit Einschusslöchern in der Windschutzscheibe und Blut auf der Straße zu sehen.