24-jährige US-stämmige Israeli Geisel-Video der Hamas löst Proteste gegen Israels Regierung aus

Ein von der Hamas ausgestrahltes Video einer israelisch-amerikanischen Geisel hat am Mittwochabend in mehreren Städten Israels Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das Militär ausgelöst. In Jerusalem marschierten mehrere hundert Personen vor die Residenz des Premiers, entzündeten ein Lagerfeuer und forderten die Freilassung von Hersh Goldberg-Polin und der übrigen Geiseln.