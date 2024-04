„Und das soll kein Völkermord sein?“ Dieter Hallervorden kritisiert in Video Waffenlieferungen an Israel

Über einen Vater aus Gaza, dessen Kind getötet wurde, sagte Hallervorden: „Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talkgast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint?“ Über die deutsche Politik sagt er: „Sie geloben Apartheid die Treue, von Ampel bis AfD.“ Die Nutzung des Begriffs der Apartheid in Bezug auf den jüdischen Staat Israel ist ideologisch heftig umkämpft. Hallervorden kritisiert auch Waffenlieferungen an Israel - und fragt: „Und das soll kein Völkermord sein?“