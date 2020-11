Anschlag auf Atomwissenschaftler : Iran droht Israel mit "fürchterlicher Rache"

Dieses von der iranischen Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte Foto soll den Ort zeigen, in dem Mohsen Fakhrizadeh in Absard, einer kleinen Stadt östlich der Hauptstadt Teheran, getötet wurde. Foto: dpa/Uncredited

Teheran Im Iran ist einer der wichtigsten Atomwissenschaftler des Landes bei einem Anschlag getötet worden, für den die Regierung in Teheran Israel mitverantwortlich macht. Das Land droht mit Rache, die Uno mahnt zur Zurückhaltung.

Es gebe "ernsthafte Hinweise" auf eine Beteiligung Israels an dem Anschlag auf Mohsen Fachrisadeh am Freitag durch "Terroristen", schrieb Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im Onlinedienst Twitter. Der Generalstabschef der Streitkräfte drohte "fürchterliche Rache" an. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte Fachrisadeh einst als den Vater des iranischen Atomprogramms bezeichnet.

Das iranische Verteidigungsministerium hatte bekannt gegeben, dass Fachrisadeh nach einem Angriff "bewaffneter Terroristen" am Freitag in der Nähe von Teheran seinen Verletzungen erlegen sei. Der Forscher wurde demnach getötet, als mehrere Angreifer sein Auto ins Visier nahmen, die sich danach mit den Sicherheitsleuten von Fachrisadeh einen Schusswechsel lieferten.

Bei Fachrisadeh handelte es sich um den Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums. Die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars berichteten, der Anschlag sei in der Stadt Absard in der Provinz Teheran verübt worden.

UN-Generalsekretär António Guterres mahn Zurückhaltung an. Man habe Berichte über den Vorfall zur Kenntnis genommen, teilte UN-Sprecher Farhan Haq der Deutschen Presse-Agentur am Freitag (Ortszeit) in New York mit. „Wir fordern Zurückhaltung und sehen es als notwendig an, dass Maßnahmen vermieden werden, die zu einer Eskalation der Spannungen in der Region führen könnten.“