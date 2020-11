Nach weiterer Verhandlungswoche : Brexit-Gespräche kommen nicht voran

Brüssel Die EU und Großbritannien sind sich noch immer nicht darüber einig, wie ihre künftigen Wirtschaftsbeziehungen aussehen sollen. In dieser Woche gab es erneut Verhandlungen darüber – wieder ohne Ergebnis. Die Zeit für eine Einigung wird immer knapper.

Die abgelaufene Woche mit erneuten Verhandlungen über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien hat laut EU kaum Fortschritt gebracht. Die „gleichen bedeutenden Divergenzen bestehen fort“, sagte Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag nach mehreren Tagen mit Videokonferenzen. Seine Quarantäne, in die er sich wegen eines Corona-Falls in seinem Umfeld begeben hatte müssen, war beendet und er beabsichtigte, für weitere Gespräche nach London zu reisen.