Mord an Jan Kuciak : Ex-Staatssekretärin half Journalistenmord-Angeklagtem in der Slowakei

Bratislava Im Februar 2018 wurde der Investigativ-Journalist Ján Kuciak in der Slowakei ermordet. Angeklagt ist der Unternehmer Marian Kocner, er soll den Mord in Auftrag gegeben haben. Eine ehemalige Justiz-Staatssekretärin hat jetzt zugegeben, Gerichtsverfahren zugunsten Kocners beeinflusst zu haben.

Am Rande des Journalistenmord-Prozesses in der Slowakei hat die ehemalige Justiz-Staatssekretärin Monika Jankovska gestanden, für den mehrere Gerichtsverfahren beeinflusst zu haben. Kocner ist angeklagt, den Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak im Februar 2018 bestellt zu haben. Die seit März in Untersuchungshaft sitzende Ex-Richterin Jankovska habe auf eigenen Wunsch am Mittwoch und Donnerstag mehrere Stunden lang vor Polizei-Ermittlern ausgesagt, teilte ihr Anwalt den Medien mit.