Eintritt nicht mehr frei Venedig verlangt von Tagestouristen ab sofort eine Zugangsgebühr

In den ersten beiden Jahren würden die Kosten die Einnahmen übersteigen, erklärte Bürgermeister Brugnaro. Eines Tages aber könnte sich das Eintrittsgeld für die Stadt lohnen. Möglicherweise haben auch deshalb zahlreiche vom Massentourismus betroffene Weltstädte in Venedig angefragt und um Anonymität gebeten. Die Stadt will nun mit genauen Messungen beginnen, um herauszufinden wie viele Menschen sich an welchen Tagen wo in Venedig tummeln.