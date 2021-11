Versagen in der Corona-Krise : Bis zu 75 Prozent der Österreicher misstrauen Regierung

Eine Passantin geht in Wien an einem geschlossen Geschäft vorbei. Seit Montag (22.11.2021) befindet sich Österreich in einem vierten Lockdown. Foto: dpa/Roland Schlager

Wien Das fehlgeschlagene Corona-Management in Österreich hat das Misstrauen der Bürger gegen die Regierung extrem geschürt. Das Unbehagen umfasse in hohem Maß aber auch die Opposition, zeigen mehrere Studien.

Bis zu 75 Prozent der Bürger vertrauten inzwischen dem Bündnis aus ÖVP und Grünen nicht mehr, sagte der Politologe Peter Filzmaier am Montag auf Grundlage verschiedener Studien. „Das Gefühl der Alternativlosigkeit macht die Sache noch schlimmer“, sagte Filzmaier der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierung verfalle auch aktuell in den Fehler, mit Versprechungen zu arbeiten, deren Einhaltung niemand garantieren könne. „Niemand kann sagen, ob die Corona-Zahlen in 20 Tagen wirklich auf einem Niveau sind, dass der Lockdown endet.“ Seit Montag gelten in Österreich zum vierten Mal Ausgangsbeschränkungen, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll.