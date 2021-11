USA, Kanada und Mexiko : Erster Nordamerika-Gipfel seit fünf Jahren

Washington US-Präsident Joe Biden empfing im Weißen Haus den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Gesprochen wurde vor allem über Migration, Klimawandel und die Corona-Pandemie.

Die Staats- und Regierungschefs der USA , Kanada und Mexiko haben sich am Donnerstag zu ihrem ersten Nordamerika-Gipfel seit fünf Jahren getroffen. US-Präsident Joe Biden empfing im Weißen Haus den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador - zunächst zu Einzelgesprächen, an denen auch Vizepräsidentin Kamala Harris teilnahm, dann zu einer gemeinsamen Sitzung.

In einer Abschlusserklärung hieß es dann, man wolle bei Migration, Klimawandel und der Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammenarbeiten - ohne zu sagen, wie Differenzen überwunden werden sollten. Die gibt es mit Kanada bei Bidens geplanten Steueranreizen für E-Autos, die nach Ansicht Kanadas US-Hersteller bevorteilen. Trudeau verwies darauf, dass es seit 50 Jahren eine grenzüberschreitende Kooperation bei der Autoherstellung gebe. Autoteile könnten fünf bis sechs Mal über die Grenze gehen, bis das fertige Auto vom Band rolle. Steuervorteile in den USA könnten zum Problem für die Autoproduktion in seinem Land werden.