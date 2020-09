Neuer Ärger für Kremlkritiker : Gerichtsvollzieher beschlagnahmen Nawalnys Wohnung in Moskau

Gerichtsvollzieher beschlagnahmen Nawalnys Wohnung in Moskau

Das Foto zeigt den russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Juli in Berlin. Foto: dpa/Uncredited

Moskau Ein russisches Gericht hat offenbar das Vermögen des russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny eingefroren, während dieser in der Berliner Charité behandelt wurde. Auch seine Wohnung sei betroffen.

Das sei ein weiteres Negativbeispiel für das Vorgehen der russischen Justiz, die sich zu dem Schritt entschlossen habe, als der 44-Jährige in Deutschland im Koma gelegen habe. Das sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch in einem am Donnerstag veröffentlichten Videoclip. Ein Gericht hatte Nawalnys Fonds zur Bekämpfung von Korruption (FBK) mit einer Strafe von 88 Millionen Rubel (rund eine Million Euro) belegt, nachdem die Juristin Ljubow Sobol einen Skandal bei der Abwicklung eines Staatsauftrags für die Schulspeisung aufgedeckt hatte.