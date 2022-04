Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Grüne Moralpolitik, Klos auf dem Carlsplatz und ein smarter Sky Train am Flughafen

Düsseldorf Eine Stadt, drei Themen: Im Düsseldorf-Podcast sprechen wir über den Hang der Düsseldorfer Grünen, große politische Themen auf kommunaler Bühne zu verhandeln. Außerdem: Der Carlsplatz rüstet auf - mit einem Toiletten-Container. Und: Der Sky Train am Airport soll schlauer werden - und die Anreise dadurch leichter.

Das sind diese Woche unsere Themen im Podcast: Die Düsseldorfer Grünen machen den Stadtrat zur Weltbühne - und wollen große internationale Politik hier verhandeln. Ist das sinnvoll? Der Carlsplatz hat ein Toiletten-Problem - aber eine Lösung ist in Sicht. Wir informieren uns vor Ort über die Thematik. Und: Der Sky Train am Flughafen soll intelligenter werden. Was das bedeutet - und vor allem, was es bringt - besprechen wir im Podcast. Außerdem haben wir das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstrucksi an Bord.

Das Wetter in Düsseldorf am 23. und 24. April 2022

Der Samstagmorgen wird noch ganz nett: weniger kompakte Wolken, sonnige Abschnitte. Ab Nachmittag wird die Bewölkung dichter. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 22 Grad. Auch Sonntagmorgen wird relativ freundlich mit geringerer Bewölkung, die jedoch wiederum im Tagesverlauf zunimmt. 9 bis 21 Grad. Am Montag dann komt Regen - eine gute Nachricht für die Natur. In der Woche wird es immer mal wieder Schauer geben. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Grüne Kommunalpolitik: Kritik an RWE, Henkel, Rheinmetall

Vor kurzem gab es eine große Diskussion im Stadtrat: Die Grünen lehnen ein Sponsoring von Rheinmetall für den Handballverein Bergischer HC ab. Inzwischen ist Krieg in der Ukraine, Deutschland rüstet auf und Rheinmetall liefert dazu große Teile des Materials. Der Krieg ist auch Anlass von offenen Briefen der Grünen an Henkel und Metro: Sie forderten sie zum wirtschaftlichen Rückzug aus Russland auf. Die Grünen nutzen aktuell die Kommunalpolitik, um ihre Haltung zu großen weltpolitischen Themen abzubilden. Ein schmaler Grat, findet Arne Lieb. Im Podcast erklärt er, warum. Kostenpflichtiger Inhalt .

Neue Toiletten auf dem Carlsplatz

Die Stimmung unter den Carlsplatz-Händlern ist gemischt: Zwar haben viele die Corona-Pandemie ganz gut überstanden. Durch die starke Verteuerung von Lebensmitteln und den Krieg sitzt bei vielen Kunden aber das Portemonnaie nicht mehr ganz so locker. Und immernoch sind viele Arbeitnehmer im Homeoffice, die sonst mittags auf den Markt gepilgert sind. Heiner Röckrath (Geschäftsführer der Vermietungsgesellschaft des Carlsplatzes) und Ursula Wiedenlübbert (Beiratsvorsitzende der Carlsplatzhändler, Pure Pastry) erzählen im Interview, welche neuen Stände es auf dem Carlsplatz geben wird - und dass zumindest zeitweilig eine mobile Toilettenanlage das Leben vieler Besucher und vielleicht auch des ein oder anderen Standbetreibers einfacher machen wird.

Wie kommt man vom Flughafen Bahnhof zum Terminal?

Ganz einfach: Mit dem Sky Train. Die Schwebebahn verbindet den Düsseldorfer Flughafen Fernbahnhof mit den Terminals. Ein Problem: Der Sky Train ist relativ langsam. Oft ist er nicht da, wenn man ihn braucht. Oder er ist voll. t. In dieser Episode erklärt Arne Lieb, was das bedeutet.

Wieviel kostet der Sky Train?

Ein Ticket für den Sky Train kostet 1,70 Euro. Man braucht für die Fahrt ein Kurzstrecken-Ticket. Alternativ kann man den Sky Traina ber auch mit jedem gültigen VRR- oder VRS-Ticket nutzen. Auch Parktickets des Flughafens, Tickets für die Flughafenterrasse, Rail&Fly-Tickets und Tickets der Deutschen Bahn wie das NRW-Ticket oder das City-Ticket gelten als Fahrkarte für den Sky Train.

Wohin fährt der Sky Train?

Der Sky Train am Düsseldorfer Flughafen pendelt zwischen dem Fernbahnhof und Terminal C. Er hält am Parkhaus P4/P5 und am Terminal A/B.

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter .

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. .

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. . Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. .

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. . Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. .