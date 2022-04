Rheinische Post in Düsseldorf : Podcaster nehmen die 200. „Rheinpegel“-Folge live auf

Arne Lieb, Helene Pawlitzki, Michael Harbaum, Vera Vorneweg und Andreas Knapp (v. l.) bei der Live-Aufzeichnung. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Düsseldorf-Verschwörung, 30-Euro-Schnitzel und ein Konzert von Ed Sheeran – diese und viele weitere Themen kamen bei der Live-Aufzeichnung der „Rheinpegel“-Jubiläumsausgabe zur Sprache. Die wurde live vor Publikum in den Schadow Arkaden aufgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Was ist gerade los in Düsseldorf, worüber reden die Düsseldorfer? Diese Fragen treiben die Redakteure Helene Pawlitzki und Arne Lieb um, und darüber sprechen sie bereits seit 200 Episoden des „Rheinpegel“-Podcasts der Rheinischen Post. „In unserer ersten Episode haben wir über Ed Sheeran gesprochen und die Chance, dass er ein großes Konzert auf einem Open-Air-Gelände an der Messe geben könnte. Diese Geschichte hat uns dann länger begleitet“, erinnert sich Helene Pawlitzki. „Wir philosophieren auch gerne über die Stadt, die Menschen und die verschiedenen Gruppierungen.“

Die „Rheinpegel“-Jubiläumsausgabe (ab Freitag unter rp-online.de/podcasts/rheinpegel) wurde am Dienstag im Food-Court der Schadow Arkaden mit Publikum aufgezeichnet – darunter etwa Satiriker Jacques Tilly, Kulturamtsleiterin Angélique Tracik, Superintendent Heinrich Fucks oder der Schausteller-Verbandsvorsitzende Oliver Wilmering. Ein bisschen „surreal“ fand es Helene Pawlitzki, wieder auf so viele Menschen zu treffen: „Aber es ist schön.“ Arne Lieb ergänzte: „Bei den letzten Rheinpegel-Episoden saßen wir beide in unseren Homeoffices und waren nur per Internet verbunden. Vor Menschen hat es einfach mehr Energie und macht auch mehr Spaß.“

Spaß machte die Jubiläumsaufzeichnung auch, weil nicht nur das Duo in entspanntem, aber angeregtem Plauderton Ernstes und Lustiges besprach, sondern auch, weil Gäste zu Wort kamen. Die Leiterin der RP-Lokalredaktion, Nicole Lange, und Redakteurin Laura Ihme sprachen über die häufige Nennung von Düsseldorf in Hollywood-Filmen („Düsseldorf-Verschwörung“), Redakteur Uwe-Jens Ruhnau über 30-Euro-Schnitzel und die Themen, die das Leben schreibt. Michael Harbaum (Leiter der Drogenhilfe), Stadtstrand-Betreiber Andreas Knapp und Autorin Vera Vorneweg diskutierten das Zusammenleben von Menschen in der Großstadt und besondere Kunstprojekte.

Für die Podcast-Moderatoren ist der „Rheinpegel“ immer noch so spannend wie am ersten Tag. Geändert hat sich aber doch etwas. „Wir haben insgesamt mehr als ganze vier Tage miteinander gesprochen. Da hat sich ein Rhythmus eingestellt. Wir haben uns aufeinander eingespielt.“ Und ein bisschen älter geworden sind beide auch: „Ich kann die Zeile mit dem echten Rheinpegel nicht mehr so gut lesen“, sagt Arne Lieb scherzhaft.