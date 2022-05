News-Podcast "Aufwacher" : Feiertags-Shopping in den Niederlanden - lohnt sich das?

Feiertags-Shopping in den Niederlanden - lohnt sich das?

Düsseldorf Heute ist Feiertag und das bedeutet natürlich auch geschlossene Ladentüren bei uns in NRW. In den Niederlanden ist das anders und deshalb pilgern auch heute wieder viele Menschen aus NRW über die Grenze.

Feiertags-Shopping in den Niederlanden gehört für viele genauso traditionell zu Christi Himmelfahrt wie der Vatertag und der Bollerwagen. Die große Frage ist aber: Lohnt es sich (noch) zum Einkaufen in die Niederlande zu fahren - oder gehen die Preise bei unseren Nachbarn genauso steil nach oben wie bei uns?

Hier findet ihr alle aktuellen Informationen zum gestrigen SEK-Einsatz in einer Dinslakener Gesamtschule.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.