Schüler aus Gebäude geleitet : Festnahmen nach SEK-Einsatz an Schule in Dinslaken

Foto: hsd/Heinz Schild 7 Bilder Polizei durchsucht Schule in Dinslaken

Update Dinslaken Die Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken ist am Mittwoch von Spezialeinsatzkräften der Polizei durchsucht worden. Gegen Mittag war den Behörden eine Waffe auf dem Gelände gemeldet worden. Am Abend bestätigte ein Sprecher mehrere Festnahmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Harpers und Heinz Schild

An der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken hat es am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz gegeben. Auf dem Schulgelände war in der Mittagszeit eine Waffe gemeldet worden, die Polizei unserer Redaktion bestätigte. Die Schule war bis zum Abend weiträumig abgesperrt, rund 800 Schüler mussten stundenlang unter Betreuung in ihren Klassenzimmern ausharren und konnten das Schulgelände erst gegen 19 Uhr unter Polizeibegleitung verlassen.

Die Polizei stufte die Situation als „Gefahrenlage“ ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Gerüchte, es habe sich um einen Amoklauf gehandelt, wies die Behörde allerdings ausdrücklich zurück.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte „zur Vorsicht“ das SEK angefordert, wie die Behörde mitteilte. Die Schüler hätten „aus Sicherheitsgründen“ in den Klassenzimmer bleiben müssen, bis die Lage geklärt war.

Gegen 13.20 Uhr hatte die Polizei den Hinweis bekommen, dass auf dem Gelände der Ernst-Barlach-Gesamtschule eine Schusswaffe gesehen worden war. Nach Informationen unserer Redaktion soll sie im Fahrradkeller der Schule gesichtet worden sein. Dort waren offenbar zwei Schüler von der Fahrradwache der Schule bei Herumhantieren damit gesehen worden. Die Schüler sollen daraufhin weggerannt sein. Die Polizei bestätigte am Abend, dass es mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz gegeben habe. Zum Verbleib der vermeintlichen Waffe gab es zunächst keine Informationen.

Kurz nach dem Vorfall hatte Richard Pennings, Vorsitzender der Elternpflegschaft, im Namen der Schulleitung die Eltern per Whatsapp informiert und zu beruhigen versucht. Viele waren aber trotzdem an die Absperrungen rund um die Schule gekommen, weil sie sich Sorgen machten. „Ich bin gegen 15 Uhr von meiner Tochter informiert worden“, sagte zum Beispiel Bianca Gerritzen. „Ich bin Filialleiterin im Einzelhandel, habe in Rücksprache mit meinem Chef mein Geschäft dichtgemacht und bin hergeeilt.“ Die Informationspolitik an der Schule sei unterirdisch. „Infos haben wir nur von den Kindern oder von anderen Eltern bekommen. Von der Schulleitung haben wir nichts gehört. Wir fühlen uns hier etwas alleingelassen.“

Ähnlich äußerte sich auch Patricia Pörings-Denner, deren Tochter zum Glück schon zu Hause war, als die Schule gesperrt wurde. „Ich bin hier, um eine Freundin und meine Cousine zu unterstützen“, sagte sie. „Keiner kümmert sich hier ernsthaft um die Eltern vor Ort. Ich hoffe, dass das hier alles schnell vorbei geht.“