News-Podcast "Aufwacher" : Flutopfer in NRW brauchen weiter Hilfe

Flutopfer in NRW brauchen weiter Hilfe

Düsseldorf Im Juli jährt sich die Flutkatastrophe zum ersten Mal und die Bilanz der Diakonie ist deutlich: Betroffene brauchen noch lange Hilfe, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch persönlich. Wie den Opfern geholfen wird, hört ihr hier im Podcast.

Die Schäden der Flut sind auch heute noch an vielen Orten in NRW und Rheinland-Pfalz sichtbar - aber es geht nicht nur um zerstörte Häuser und Brücken. Viele Betroffene leiden immer noch unter Angstzuständen und brauchen viel Beistand. Den bekommen Sie zum Beispiel vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen Lippe, das jetzt Bilanz gezogen hat. Und dort kamen auch Flutopfer zu Wort. Reporter Jörg Isringhaus war dabei und berichtet im Aufwacher.

Rekordaustritte aus der Katholischen Kirche

Fast 360.000 Menschen traten 2021 aus der Katholischen Kirche aus. Es sind negative Rekordzahlen, vor allem in Köln. Warum so viele Menschen ausgetreten sind und wie schwer der Weg für die Kirche aus der Krise ist, besprechen wir mit Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post

