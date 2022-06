Mitteilung der Bischofskonferenz : Neuer Rekord bei Austritten aus der katholischen Kirche

Bonn Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei den Kirchenaustritten verzeichnet. 2021 traten fast 360.000 Menschen aus der Kirche aus, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Der Vorsitzende der Konferenz, Georg Bätzing, zeigte sich „zutiefst erschüttert“.

Die Austrittswelle aus der katholischen Kirche hält an: Im vergangenen Jahr haben 359.338 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2019 deutlich übertroffen, als knapp 273.000 Katholiken austraten. Im vergangenen Jahr gehörten noch 21.645.875 Menschen der katholischen Kirche in Deutschland an.