Foto bei Instagram: Sylvie Meis zeigt sich mit neuem Herzblatt

Düsseldorf Sylvie Meis ist offenbar wieder in festen Händen: Auf ihrem Social-Media-Kanal postete die Moderatorin ein Foto mit einem Mann an ihrer Seite. Die Bildunterschrift: Ein rotes Herzchen.

Auf einer Veranstaltung verriet Meis bereits Ende November der Bild-Zeitung: „Ja, ich date.“ Laut der niederländischen Tageszeitung AD handelt es sich bei dem Mann an ihrer Seite um den 29-jährigen Bart Willemsen - ein Filmproduzent aus den Niederlanden. Offenbar haben sich die beiden am Set des Films „Misfit“ kennengelernt, in dem Meis eine Rolle übernahm. Am 14. März 2019 soll der Film in die Kinos kommen.