Bei „Schlag den Star“ : ProSieben-Kommentator macht Witz über George Floyds „I can’t breathe“-Satz

Traten am Samstagabend bei „Schlag den Star“ an: Sylvie Meis und Lilly Becker. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff/ProSieben

Köln Bei der ProSieben-Show „Schlag den Star“ rückte am Samstagabend der Kommentator Ron Ringguth mit einem deplatzierten Witz über den verstorbenen George Floyd in den Mittelpunkt. Dabei sollten sich eigentlich Sylvie Meis und Lilly Becker duellieren.

Noch immer stehen die TV-Sendungen ganz unter dem Eindruck des Coronavirus. Keine Zuschauer, kein Applaus, keine Stimmung. So auch am Samstagabend bei der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“, bei der Sylvie Meis und Lilly Becker gegeneinander antraten. Doch irgendwie beschäftigten sich die Zuschauer eher mit einer Bemerkung von Kommentator Ron Ringguth, der gemeinsam mit Moderator Elton durch die Sendung führte.

Bei Spiel 7, das „Tinger“ hieß, mussten Meis und Becker in einem ein Kettenfahrzeug einen Schlammparcours bewältigen. Wer als erste am Ziel war, gewann. Lilly Beckers Schutzbrille beschmierte, sie rief: „I can’t see“ – sie konnte nichts mehr sehen.

Den Spruch von Becker, die zu Beginn der Sendung mit einem „Black Lives Matter“-Schriftzug auf dem Arm auftrat, griff Ringguth auf und sagte: “Nicht ‘I can’t breathe’, sondern ‘I can’t see’.” Eine Anspielung auf den brutalen Tod von George Floyd in den USA, der bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ganze 8 Minuten und 46 Sekunden von einem Beamten mit dem Knie im Nacken auf dem Boden gehalten worden war und an den Folgen starb.

Auf Twitter kam der Kommentar von Ringgut gar nicht gut an, ein User schrieb zum Beispiel: „Und der dämlichste Kommentar 2020 geht an Ron Ringuth! I Cant See statt I cant breath. Ist der bescheuert?“