Betroffenen Hoffnung spenden : Sarah Connor singt für Menschen mit Depressionen

Sarah Connor will mit einem Song über Depressionen Erkrankten und deren Angehörigen Hoffnung machen Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Sarah Connors neuer Song „Stark“ ist ein Lied aus der Sicht eines Tröstenden für den Erkrankten. Damit will sie ihre persönlichen Erfahrungen mit psychischen Krankheiten teilen und Menschen Mut machen, die davon betroffen sind.

Sarah Connor (41) will mit einem Song über Depressionen Erkrankten und deren Angehörigen Hoffnung machen. „Ich habe mein ganzes Leben schon mit Depressionen zu tun. In jeglichen Beziehungen und Formen“, schrieb die Sängerin am Donnerstag auf Facebook. „Meine Fans und Menschen, die sich mit meinen Texten etwas näher beschäftigen, wissen das von mir.“ Nur weil man auf einer Bühne stehe, heiße das nicht, dass man unverwundbar sei. „Ganz im Gegenteil.“