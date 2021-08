Dreharbeiten in Hongkong : Kritik an Ausnahme von Quarantänepflicht für Nicole Kidman

Hongkong Für einen Dreh war die australische Schauspielerin nach Hongkong geflogen und hatte dort eine Ausnahmegenehmigung der Regierung erhalten, um die Quarantäne zu umgehen. Einige Abgeordnete kritisieren das nun.

Kidman soll vergangene Woche von Sydney nach Hongkong geflogen sein. Sie drehte in dieser Woche in der halbautonomen chinesischen Stadt eine Amazon-Serie mit dem Namen „Expats“, wie aus örtlichen Medienberichten hervorgeht. Wer vor Freitag aus Ländern mit einem mittelhohen Coronavirus-Risiko nach Hongkong kam, musste sich in einem bestimmten Hotel sieben Tage in Quarantäne begeben. Voraussetzung war, dass die Person einen gültigen Impfnachweis und einen positiven Coronavirus-Antikörpertest hatte.

Die Hongkonger Regierung teilte am Donnerstag mit, sie habe Kidman die Ausnahme gewährt, „zum Zweck, vorgesehene professionelle Arbeit zu verrichten“. Die Arbeit sei „hilfreich, um den nötigen Betrieb und die Entwicklung der Wirtschaft von Hongkong aufrechtzuerhalten“. Kidman müsse sich an Virusbeschränkungen in Hongkong halten. Sie müsse ihr Aufenthaltsprogramm einreichen und in einem Privatfahrzeug reisen, um Kontakt zur Öffentlichkeit zu vermeiden. „Bei dieser Ausnahme heißt es nicht, dass sie hingehen kann, wohin sie will“, sagte der Hongkonger Handelsminister Edward Yau am Freitag.