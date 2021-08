Abstinenz von Social Media : Sängerin Lorde fällt Verzicht auf soziale Medien „schrecklich schwer“

Los Angeles Die Sängerin, die vergangenen Freitag ihr neues Album „Solar Power“ veröffentlicht hat, habe sehr viel Zeit dort verschwendet. Die will sie nun nutzen, um neue Musik zu machen.

Die neuseeländische Sängerin Lorde verzichtet nach eigenen Angaben seit einiger Zeit auf soziale Medien und leidet dabei Entzugserscheinungen. „Es war schrecklich schwer, das Schwerste, was ich je getan habe“, sagte die 24-Jährige am Mittwoch in der „Late Late Show“ von Moderator James Corden. „Ich habe mich so abgekoppelt gefühlt. Aber das ist, wie mein Leben nun ist.“