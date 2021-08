Kronprinz Haakon und Mette-Marit : Norwegisches Kronprinzenpaar feiert 20. Hochzeitstag

Oslo Vor zwanzig Jahren haben sie geheiratet, heute fällt die Feier pandemiebedingt klein aus. Auch werden die Festlichkeiten von der Corona-Infektion ihrer Tochter überschattet.

Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit haben am Mittwoch ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Allerdings überschattete eine Corona-Infektion ihrer Tochter den Tag. Der Thronfolger und die bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby (beide 48) hatten sich am 25. August 2001 in der Osloer Domkirche das Jawort gegeben.