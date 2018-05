Harvey Weinstein steht offenbar kurz vor der Verhaftung

Los Angeles Die Luft für Harvey Weinstein wird immer dünner: An diesem Freitag soll der US-Filmproduzent Medienberichten zufolge verhaftet werden. Hintergrund sind Vorwürfe sexueller Übergriffe.

Der 66-jährige US-Filmproduzent Harvey Weinstein will sich nach übereinstimmenden US-Medienberichten wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe noch am Freitag den Behörden in New York stellen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan werde Anklage erheben, hieß es. Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Weinstein nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexuellen Missbrauchs. Auch Behörden in London und Los Angeles ermitteln.