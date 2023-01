„Kämpfte mit Entschlossenheit gegen Verbrechen“ Pontifikats-Urkunde würdigt Ratzingers Einsatz gegen Missbrauch

Die offizielle Pontifikats-Urkunde für den verstorbenen Benedikt XVI. würdigt dessen Einsatz im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch Geistliche. In der Urkunde, die dem Leichnam in den Sarg beigelegt wurde, heißt es: „Er kämpfte mit Entschlossenheit gegen Verbrechen, die von Vertretern des Klerus gegen Minderjährige und verletzliche Personen begangen wurden, und rief die Kirche zu Umkehr, Gebet, Reue und Reinigung auf.“