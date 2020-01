Überraschung im neuen Jahr : Cameron Diaz ist Mutter geworden

Los Angeles Die Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden sind Eltern geworden. Das teilte Diaz per Instagram mit. Vorher war über ihre Schwangerschaft nur spekuliert worden. So heißt die Tochter.

Mit einer frohen Nachricht hat Schauspielerin Cameron Diaz am Freitag ihre Fans überrascht. „Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, den Beginn des neuen Jahrzehnts mit der Bekanntgabe der Geburt unserer Tochter beginnen zu können“, schreibt die 47-Jährige in einem Statement auf Instagram. Auch den Namen des Nachwuchses gab Diaz bekannt: Raddix Madden.