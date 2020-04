Neue Eigenproduktion : Netflix plant „Sissi“-Serie - made in Germany

München Die „Sissi“-Reihe mit Romy Schneider wurde weltberühmt. Nun plant Netflix eine Serie über Kaiserin Elisabeth. Was bisher bekannt ist.

„Unser Fokus liegt weniger darauf, breit sondern mehr in die Tiefe der Figuren zu gehen“, sagte Eyssen im dwdl.de-Interview. „Sisi-Verfilmungen in den letzten Jahrzehnten hatten fast immer eine Art Komplettheits-Anspruch. Es sollte immer das ganze "schicksalhafte" Leben abgebildet werden.“ Das solle in der ersten Staffel der Serie anders sein. So gehe es erst einmal nur um die ersten paar Monate Sisis am Wiener Hof. Bei einem Erfolg gebe es eine zweite Staffel. Eyssen war als Autorin bereits federführend bei der vielfach preisgekrönten Netflix-Serie „Zeit der Geheimnisse“ gewesen.