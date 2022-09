Sat.1-Show : Die Kuppelshow “Hochzeit auf den ersten Blick“ startet im Oktober mit neuer Staffel

Düsseldorf Bald läuten auf Sat.1 wieder die Hochzeitsglocken, denn die neue Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ steht in den Startlöchern. Wann das Format wieder startet, was die Heiratswilligen diesmal erwartet und welche Paare aus vorigen Staffeln noch zusammen sind, erfahren Sie hier.

Auch in Staffel neun von „Hochzeit auf den ersten Blick“ suchen wieder zwölf heiratswillige Singles nach der großen Liebe. Doch dazu gehen sie nicht erst auf Dates, auf denen sie sich kennenlernen können, sondern direkt vor den Traualtar. Für den Matching-Prozess sind drei Expertinnen und Experten verantwortlich, die auch in den vergangenen Staffeln mit dabei waren: Die Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn, Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer und Diplom-Psychologe Markus Ernst.

Wann startet „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2022?

Welche Paare entschieden sich für die Ehe und blieben zusammen?

Laut Sat.1 haben es einige Paare geschafft, auch über die Sendung hinaus zusammen zu bleiben. Darunter auch Simone und Marcus, die sich in Staffel acht miteinander vermählten. Marcus machte seiner Partnerin am Ende der Staffel sogar noch einen richtig offiziellen Heiratsantrag. Auch Anika und David entschieden sich 2021 am Ende der mehrwöchigen Flitterwochen für die Ehe und blieben zusammen. Doch bereits im Dezember 2021 lag die Beziehung in Scherben. Ähnlich erging es auch Lisa und Mario, die 2021 beim Format teilnahmen und sich zunächst für die Fortführung der Ehe entschieden, um sich Anfang 2022 dann doch zu trennen. Samantha und Serkan schafften es ebenfalls, als verheiratetes Paar aus der Sendung und bekamen danach sogar ein gemeinsames Kind. Drei Jahre nach dem Experiment verkündeten jedoch auch sie ihre Trennung via Instagram.