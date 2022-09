Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 14. September 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Landesschnitt

Mönchengladbach Die Stadt meldet etwas mehr als 100 Neuinfektionen – fast genau so viele Bürger gelten wieder als genesen. Die wichtigsten Werte im Überblick.

877 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 14. September 2022. Am Vortag wurde der Wert mit 870 angegeben. Seither sind aber den Angaben zufolge 105 neue Fälle bestätigt worden. Dem gegenüber stehen 98 Bürger, die nach einer überstandenen Covid-Infektion wieder als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 221,8 (Vortag: 237,2) an. Damit liegt der Wert seit langem wieder unter dem Landes- und Bundesschnitt. Für NRW beziffert das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit mit 223,5 (Vortag: 230,0) und für ganz Deutschland mit 236,2 (Vortag: 229,9).

Aktuelle Corona-Fallzahlen : 51.299 Neuinfektionen in Deutschland erfasst, 742 Erkrankte in den Kliniken

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 4,06 an. Am Vortag wurde der Wert ebenfalls mit 4,06 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 4,91 nach oben korrigiert. Der bundesweite Schnitt wird mit 3,24 angegeben (Vortag: 3,32 gemeldet, auf 3,78 korrigiert). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden.