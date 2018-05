Bachelor in Paradise 2018: Carina Spack greift durch

„Bachelor in Paradise“ : Das Ende der Rosenbrüder

Foto: Foto: MG RTL D/MG RTL D/ Arya Shirazi 27 Bilder Ärger und Frust im Bachelor-Paradies

Düsseldorf Am Mittwochabend komplettiert Niklas Schröder das Trio, das sich die „Rosenbrüder“ nennt. Zwischen denen geht es dann aber gar nicht rosig zu und am Ende bleibt nur einer übrig. Schuld daran ist die Recklinghausenerin Carina Spack.

Von Tim Kronner

„Bruder vor Luder“ lautet die Losung, die die drei ach so dicke befreundeten „Rosenbrüder“ für ihre gemeinsame Zeit im Paradies ausgegeben haben. Johannes Haller und Sebastian Fobe sind schon länger in Thailand auf Frauensuche – oder wie sie sagen würden: sich „die Tittensuppe“ anschauen. Perfekt wird ihr Glück in Folge vier der Kuppelshow, in der endlich das dritte Mitglied dazu stößt. In einem übergroßen Nachthemd kommt Niklas Schröder über den Strand zur Show-Villa geschlendert und wird überschwänglich begrüßt. „Niklas hat der Himmel geschickt“, sagt Sebastian – Worte, die er später noch bereuen wird.

„Das könnte das Ende der Rosenbrüder sein“

Denn das Motto „Bruder vor Luder“ hält nicht lange. Eigentlich hatten die drei, wie sie selbst sagen, ganz „männlich“ untereinander ausgemacht, dass keiner dem anderen seine – naja, sagen wir mal – „Beziehung“ wegnimmt. Blöd nur, dass sich Niklas nicht daran hält. Er nimmt nämlich Carina mit auf sein erstes Date, mit der war aber eigentlich Sebastian schon angebandelt. Für den Zuschauer war es durchaus unterhaltsam zu sehen, wie die Brüder auf einmal doch gar nicht mehr so familiär miteinander sind. Sebastian findet es naturgemäß weniger lustig und macht Nik vor der versammelten Mannschaft rund, als der versucht sich irgendwie herauszureden. „Halt die Schnauze jetzt. Das ist mein fucking Ernst, wirklich.“ Und auch der zu dem Zeitpunkt leicht angeschwipste Johannes haut in dieselbe Kerbe: „Du bischt grad der Judas.“ Betretene Gesichter, peinlich berührte Blicke in der Runde und dann noch etwas bedrohliche Musik vom Band für die Spannung, als Johannes fast prophetisch voraussagt: „Das könnte das Ende der Rosenbrüder sein.“

Wenn drei streiten...

Dass Johannes selbst auch am Ende sein könnte, ahnt er da noch nicht. Eigentlich war er zuletzt ja wild mit Svenja von Wrese zugange. Die schießt ihn aber kurz vor der Nacht der Rosen ab. Ihn wundert das, den Zuschauer nicht. Oder hören Frauen neuerdings gerne Sätze wie „Du sollst für mich mehr Frau sein als Pudel“ oder „Du hängst an mir wie ein Affe“? Johannes letzte Hoffnung heißt Carina Spack – er ist für sie „der Bruder von einer anderen Mutter“. Sie wird aber ja eigentlich schon von Sebi und Nik umworben. Wie sie das findet? Ihren Mitbewohnern gegenüber gibt sie sich unsicher, ist mit der Situation überfordert. Zumindest soll es den Anschein machen.

Schon bei der aktuellen Bachelor-Staffel zeigte sie ihre zwei Gesichter. Damals fiel die Maske erst relativ spät, dieses Mal durchschaut man sie direkt. Sie forciert den Streit zwischen den Rosenbrüdern und treibt einen Keil zwischen die drei. Erst macht sie Sebi schöne Augen, nur um im nächsten Moment Nik zu sagen, dass das mit Sebi ja eher nichts ist und sie „wirklich Bock“ auf ein Date hätte. Auf der einen Seite irgendwie falsch, auf der anderen Seite ist man ihr aber fast dankbar. Denn das machohafte und übercoole Rosenbrüder-Gehabe nervt nicht nur die anderen Kandidaten, sondern auch vor dem TV-Bildschirm gewaltig. So ist am Ende niemand wirklich traurig, als sich Carina für Sebastian entscheidet und Johannes und Niklas das Paradies verlassen müssen. Naja, keiner bis auf Carina – die tut zumindest so und verdrückt vor den anderen ein Tränen.

Wer eigentlich mit wem?

Fast genauso durcheinander wie bei den Rosenbrüdern geht es am Mittwochabend bei den anderen Kandidaten zu. Ela kann sich nicht zwischen Christian und Bachelor Paul Jahnke entscheiden, nimmt in der Nacht der Rosen spontan Christian. Viola und Svenja wollen beide Neuling Michi. Svenja darf ihre Rose zuerst vergeben, Violas Mitleidsrose geht an Paul Jahnke. Den anderen Neuzugang Jörg will gar keiner, er verschwindet mit den zwei Rosenbrüdern direkt wieder aus dem Paradies. Da soll einer den Überblick behalten.