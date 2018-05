Bachelor in Paradise 2018 - zwei Teilnehmer aus Düsseldorf dabei

Bachelor in Paradise 2018 : Düsseldorfer suchen Liebe im Paradies

Evelyn Burdecki macht mit bei der neuen Show. Foto: RTL

Düsseldorf Prominente Singles suchen in Thailand die große Liebe. Zwei Düsseldorfer sind auch dabei, wenn heute bei RTL um 20.15 Uhr "Bachelor in Paradise" startet. Evelyn Burdecki zeigt sich dabei in Baywatch-Manier im knallroten Badeanzug, und Oliver Sanne direkt mit nacktem Oberkörper.

Sie (29) machte im Vorjahr schon mit bei der Kuppelshow Bachelor, allerdings gab es keine Chance bei Sebastian Pannek. Ohne Rose wurde sie zurück nach Düsseldorf geschickt. Im Gedächtnis blieb sie vor allem durch ihre sympathisch-tollpatschige Art. Und RTL verspricht: "Unterhaltsam wird es mit Evelyn im Paradies ganz sicher."

Er (31) war 2015 der Bachelor. Seine letzte Rose gab er an Liz Kaeber, doch die Liebe hielt nur wenige Wochen. Bis heute bereut der 31-Jährige - mittlerweile wieder Single - seine damalige Entscheidung und hofft auf ein klärendes Gespräch mit Carolin, der Zweitplatzierten. Praktisch: Sie ist auch im Paradies.

Bei "Bachelor in Paradise" treffen die Protagonisten aus Bachelor und Bachelorette aufeinander.

(bpa)