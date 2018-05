Berlin: Der letzte Kampf eines Boxers

Berlin Mit den Werken "Herbert" und "Fado" startet die anspruchsvolle Reihe "FilmDebüt im Ersten".

Junge Regisseure und Regisseurinnen benötigen meist ein Sprungbrett, um ihre ersten Spielfilme an die Zuschauer zu bringen. Eine Chance sind Filmfestivals, aber im TV-Programm finden sie ungleich mehr Zuschauer. Heute beginnt die 17. Staffel "FilmDebüt im Ersten" mit insgesamt zwölf Filmen. Gezeigt werden die Filme "Herbert" (22.45 Uhr) und "Fado" (0.45 Uhr). In beiden geht es um eine gewisse Sprachlosigkeit und um lang unterdrückte Gefühle.

Auf Abruf Die gesamte Staffel ist schon zum Sendestart in der Mediathek abrufbar.

Reihe Viele der "FilmDebüts im Ersten" sind in Kooperation mit Hochschulen entstanden. Ein Drittel stammt von Regisseurinnen.

Gesamte Staffel steht in der Mediathek

Schon bald braucht er einen Stock, verliert sämtliche Jobs und beginnt, sein verkorkstes Privatleben zu ordnen. Peter Kurth (60) spielt diesen wortkargen Kerl mit großer, fast schmerzhafter Intensität und zeigt, in welch rasantem Tempo die Krankheit zuschlägt. Regisseur Thomas Stuber ist eine fein gezeichnete Milieu- und Figurenstudie, die bis zum bitteren Ende zeigt, dass es im Leben nie zu spät ist für Besinnung.

In "Fado" reist der junge Berliner Arzt Fabian (Golo Euler) seiner Ex-Freundin Doro (Luise Heyer) nach Lissabon nach, wo sie als Architektin arbeitet. Fabian will Doro zeigen, dass er aus seinen Fehlern - insbesondere seiner Eifersucht - gelernt hat. Doro verliebt sich wieder in ihn, doch schon nach der ersten gemeinsamen Nacht kommen seine Ängste wieder hoch.