Jörg Schönenborn zu Solingen: Dachzeile Erinnerung Titel * Jörg Schönenborn zu Solingen: "Der Tatort wurde zum Jahrmarkt"

Jörg Schönenborn erinnert sich an den Brandanschlag

Solingen Als sich der Brandanschlag in Solingen vor 25 Jahren ereignete, war Jörg Schönenborn, heute WDR-Fernsehdirektor, als einer der ersten Fernsehreporter vor Ort. Seine Erinnerungen schreibt er hier auf.

Ich werde den stechenden Geruch nie vergessen. Als ich am Tatort eintraf, war der Brand weitgehend gelöscht. Aber der Geruch hat mich an den folgenden fünf Tagen, die ich als Reporter an der Unteren Wernerstraße verbracht habe, begleitet.