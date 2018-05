Vorwürfe der sexuellen Belästigung: WDR kündigt Mitarbeiter fristlos

Das Logo des WDR an einer Fassade in Köln (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Er war bereits im April bis auf Weiteres freigestellt worden. Nun hat der Westdeutsche Rundfunk einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt.

Der WDR selbst teilte dazu am Montag in Köln mit, er habe in den letzten Wochen neue Hinweise mehrerer Betroffener erhalten. Auch nach Anhörung des Mitarbeiters habe der WDR die Vorwürfe als glaubhaft und so gravierend eingestuft, dass er nun Konsequenzen gezogen habe.