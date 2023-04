“Der Bachelor“ 2023 Knutsch-Alarm! Jetzt küsst der Bachelor direkt zwei Frauen

Bei „Der Bachelor“ stehen alle Zeichen auf Abschied. In Folge 7 verbringen die Kandidatinnen den letzten Tag in der Villa in Puerto Escondido. Und warten darauf, dass David Jackson nach Lisa und Rebecca die nächste Frau küsst. „Ich hab auf jeden Fall noch Lust, zu knutschen“, verrät der 32-Jährige schon im Vorspann. Und so kommt es dann auch.