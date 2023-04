Jauch scherzt über Verkehrssünden Technik-Panne bei „Wer wird Millionär?“ – Show muss unterbrochen werden

Eine technische Panne hat in der Oster-Folge von „Wer wird Millionär?“ für Erheiterung bei Moderator Günther Jauch und dem Publikum gesorgt. Zu einer Frage wurden am Sonntag die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet: „Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?“ Die Antwortmöglichkeiten: „A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger.“ „Das kann nicht stimmen“, sagte Jauch. „Leute, könnt ihr mal euer Kölsch-Fass...“, witzelte der 66-Jährige in Richtung der Redaktion. „Hatten wir auch noch nie“, ergänzte er. „Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: „Riesen-Panne“, „Riesen-Blamage“ bei „Wer wird Millionär?“.“