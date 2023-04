Neue Details über Tat Wie die Sky-Dokumentation an den BVB-Anschlag erinnert

Im Stadion macht schnell eine Twitternachricht der Polizei die Runde: „Es hat eine Explosion am Mannschaftsbus gegeben.“ Bald wird das Spiel abgesagt. Die meisten denken an die Attentatsserie rund um das deutsche Länderspiel in Paris im November 2015, nach dem am Ende 113 Todesopfer zu beklagen waren. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt: „Ich hab gedacht: Kommt da noch was? Im Stadion? Auf den Wegen? Wenn da was hochgeht und es gibt Tote – ein Desaster.“