Helene Fischer machte es vor : Schlagerstar Vanessa Mai zieht neuen Job an Land

Schlagerstar Vanessa Mai zieht neuen Job an Land

Stuttgart Für Schlagersängerin Vanessa Mai kann das Jahr 2019 wohl nicht besser beginnen. Die 26 Jahe alte Künstlerin hat einen neuen Job an Land gezogen.

Helene Fischer (34) machte es vor, jetzt will auch Schlagerstar Vanessa Mai (26) einen Ausflug in die Schauspielerei wagen. „Das ist wirklich eine große Ehre, ich darf die Hauptrolle in einem Samstagabend-Film spielen, wow“, sagte Mai der „Bild“-Zeitung. „Da habe ich zwar noch etwas Bammel vor dem Schauspielern, aber ich habe ja Gott sei Dank einige Schauspieler-Freunde, die mich coachen können.“ Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr beginnen.