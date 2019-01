Tragödie in Silvesternacht nahe Kiel: 39-jährige Mutter von drei Kindern stirbt durch Metallsplitter

Tragödie in Silvesternacht nahe Kiel

Schönberg/Kiel In Schönberg ist während des Silvesterfeuerwerks eine 39-jährige Mutter von drei Kindern durch Metallsplitter am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht dem Verdacht auf ein Tötungsdelikt nach und sucht Zeugen.

Die Frau war kurz nach Mitternacht in Schönberg gemeinsam mit ihrem Ehemann ins Freie getreten, um das Feuerwerk zu genießen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Kiel mitteilten.