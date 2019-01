„Ticket in die Heimat lösen“ : Stadt Cottbus löst mit Statement zu Messer-Attacke Streit aus

Cottbus Die Stadt Cottbus hat mit einer Erklärung zu einer Messer-Attacke in der Neujahrsnacht Streit in sozialen Netzwerken ausgelöst. Der Vorwurf: Die Stadt verwende AfD-Jargon. Dies will die Stadt nicht gelten lassen, verweist aber auf eine „gewisse Emotionalität“ in diesem Fall.

Die Polizei hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ein „unbekannter Ausländer“ in der Silvesternacht einen 28-jährigen Deutschen mit einer Stichwaffe verletzt habe. Das Opfer sei zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Die Cottbusser Stadtverwaltung hatte danach auf ihrer Internetseite eine Erklärung zu dem Vorfall veröffentlicht. Dort heißt es wörtlich: „Sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben.“ Weiter erklärte die Stadtverwaltung: „Wir hoffen, dass die rechtsstaatlichen Instanzen schnell und kompromisslos entscheiden. Wir lassen unsere Stadt nicht durch Typen beschädigen, die sich nicht benehmen können und denken, Konflikte auf diese Art lösen zu können.“

Ein Stadtsprecher sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) dazu am Mittwoch in Cottbus, es habe sowohl Kritik als auch Zuspruch zu der Erklärung gegeben. Die Stellungnahme sei auch mit einer „gewissen Emotionalität“ verfasst worden. Weil durch solche Ereignisse die Arbeit der vielen Menschen, die sich für Integration und Sicherheit engagieren, in Misskredit gebracht werde, sei die Wortwahl etwas drastischer ausgefallen. „Wir nehmen die Kritik zur Kenntnis“, sagte der Sprecher.

In einer weiteren Erklärung der Stadt vom Mittwoch heißt es: „Grundsätzlich wollen wir klarstellen, dass wir gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt sind. Jeder, der in unserer Stadt leben möchte, soll sich hier wohl und aufgenommen fühlen. Aber wir verurteilen auch jede Gewalttat, unabhängig davon, wer als Tatverdächtiger ermittelt wird. Jeder, der Gesetze missachtet und Straftaten begeht - ganz gleich welcher Herkunft - muss entsprechend die rechtlichen Konsequenzen in Kauf nehmen.“

Dass der offizielle Pressesprecher der Stadt #Cottbus eine Straftat, die vermutlich durch Ausländer begangen wurde, im besten AfD-Sprech kommentiert ist ein Schlag ins Gesicht aller Cottbuser*innen die sich jeden Tag gegen Rassismus einsetzen. #cottbusistbunt #cottbusfueralle pic.twitter.com/HcZSJaX404 — Cottbus Nazifrei! (@nazifrei_ticker) 2. Januar 2019

Die Polizei entschuldigte sich inzwischen für die eigenen Formulierungen. „Wir stellen uns entschieden gegen Rassismus! Für die unglückliche Formulierung entschuldigen wir uns. Laut Zeugenaussage wurde das Aussehen eines Tatverdächtigen lediglich als 'südländisch' beschrieben“, erklärte die brandenburgische Polizei am Mittwoch auf Twitter.

