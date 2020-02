Protest mit Ausdauer : 500. Montagsdemo gegen Bau-Projekt Stuttgart 21

Stuttgart Zum 500. Mal riefen Gegner des Bauprojekts Stuttgart 21 zu einer Demonstration auf. Seit zehn Jahren protestieren sie gegen den Tiefbahnhof der Bahn.

Zehn Jahre nach der ersten sogenannten Montagsdemonstration gegen Stuttgart 21 haben die Gegner des Bahn-Bauprojekts zum 500. Mal zum Protest gegen den Tiefbahnhof aufgerufen. Beim „runden Protest“ am Montag versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Reihe der Montagsdemos gehört zu den am längsten andauernden Bürgerprotesten wesentlichen Umfangs in Deutschland.

Am 26. Oktober 2009 hatte sich erstmals ein Grüppchen versammelt, um ihrem Unmut über das Bahnprojekt Nachdruck zu verleihen. Schon im Sommer 2010 gingen Zehntausende Gegner der unterirdischen Station mit Anbindung an die Neubaustrecke nach Ulm auf die Straße. Trauriger Höhepunkt war der „schwarze Donnerstag“, an dem bei Protesten laut Innenministerium mehr als 160 Menschen verletzt wurden. In den vergangenen Jahren sind die Teilnehmerzahlen bei der Demo deutlich geringer geworden.