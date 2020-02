Mit Morphium vergiftete Neugeborene : Verdächtige Krankenschwester in Ulm aus Haft entlassen

Ulm Die vergangene Woche festgonemme Krankenschwester steht nicht mehr im Verdacht, fünf Neugeborene mit Morphium vergiftet zu haben. Die in ihrem Sping gefundene Spritze mit Muttermilch enthalte doch kein Morphium, so die Staatsanwaltschaft.

Im Fall von fünf mit Morphium vergifteten Neugeborenen in Ulm ist eine verdächtige Krankenschwester aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die in ihrem Spind gefundene Spritze enthielt entgegen erster vorläufiger Analysen doch kein Morphium, wie die Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Montag mitteilte.