Mond verdeckt die Sonne : Partielle Sonnenfinsternis begeistert Himmelsgucker

Hamburg Ein kosmisches Schattenspiel hat viele Himmelsgucker nach draußen gelockt. Der Mond verdeckte dabei Teile der Sonne. Das ganz große Spektakel kommt aber erst in 60 Jahren.

Bei einer seltenen partiellen Sonnenfinsternis hat der Mond am Donnerstagvormittag die Sonne über der Nordhalbkugel bis zu 20 Prozent verdeckt. Im Norden Deutschlands fiel die Bedeckung wesentlich größer aus als im Süden. „Da Deutschland südlich der Zentrallinie liegt, also der Bereich auf der Erde mit größtmöglicher Verdunklung bei einer Sonnenfinsternis, sieht es bei uns so aus, als würde die Sonne von rechts oben vom Mond angeknabbert“, sagte Mariana Wagner, Sprecherin des Planetariums Hamburg. Der Grund für die besondere Sonnenfinsternis sei, dass der Mond bei Neumond vor die Sonne trete, dabei aber am Donnerstag außergewöhnlich weit von der Erde entfernt und daher zu klein gewesen sei, um die gesamte Sonne zu bedecken.