„Aerarium“-Flakon kostet 60 Euro : Finanzamt Karlsruhe verkauft Banknoten-Parfüm

Karlsruhe Es soll nach frisch gedruckten Banknoten riechen und 60 Euro kosten: Das Parfüm „Aerarium“ wird vom Finanzamt in Karlsruhe verkauft. Wie es zu dieser skurrilen Geschäftsidee kam, ist eine Geschichte für sich. Und was sagt eigentlich der Steuerzahlerbund dazu?

Der Steuerzahlerbund in Baden-Württemberg hat sich damit abgefunden, dass im neuen Karlsruher Finanzamt Parfüm mit Banknoten-Duft verkauft wird. „Derzeit ist das Parfüm-Projekt am Karlsruher Finanzamt im Rahmen von "Kunst am Bau" kein Fall für das "Schwarzbuch" des Bundes der Steuerzahler“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Eike Möller. In dem sogenannten Schwarzbuch listet der Verein regelmäßig Beispiele auf, bei denen staatliche Behörden aus seiner Sicht Geld verschwenden.