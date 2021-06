Tatverdächtige fordert hohe Abfindung : Verdächtige zu Bluttat in Potsdamer Behindertenheim mit vier Toten klagt gegen Kündigung

Potsdam Ende April wurden in Potsdam in einer Einrichtung vier Menschen mit Behinderung getötet. Jetzt wird zunächst vor einem Potsdamer Arbeitsgericht verhandelt. Dort wehrt sich die Pflegekraft gegen die Kündigung durch den Arbeitgeber.

Nach dem vierfachen Tötungsdelikt in einer Potsdamer Behinderteneinrichtung Ende April hat am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht der brandenburgischen Landeshauptstadt eine Güteverhandlung über eine Kündigungsschutzklage der Tatverdächtigen stattgefunden. Der Anwalt der Pflegekraft gab an, dass er der diakonischen Einrichtung Oberlinhaus eine Lohnfortzahlung bis Ende des Jahres sowie eine Abfindung in Höhe von 81.600 Euro vorgeschlagen habe.