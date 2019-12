Alleinerbin hatte geklagt : Kein Urheberschutz für Loriot-Zitat "Früher war mehr Lametta"

München Der Satz stammt aus dem Kult-Sketch „Weihnachten bei Hoppenstedts“. Loriots Alleinerbin hatte gegen einen T-Shirt-Hersteller geklagt. Unter Schutz stellen lässt sich der Satz aber nicht. So begründet das Gericht die Entscheidung.

Aber selbst in dieser zweiten Deutungsmöglichkeit genüge die Verwendung einer einfachen Metapher im Anschluss an die alltägliche und gängige Eingangswortfolge "Früher war mehr" nicht, um hier "eine Originalität oder Individualität anzunehmen, welche übliche und alltägliche Ausdrucksformen deutlich überrage".

"Weihnachten bei Hoppenstedts" läuft in diesem Jahr unter anderem am 24. Dezember um 13.50 Uhr in der ARD sowie in mehreren dritten Programmen.