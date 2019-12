„Lotte“ sorgt für Aufregung in Gießen : Schwangere Kuh büxt aus Tierklinik aus und läuft auf Bahngleise

Gießen Das Tier sorgte am Donnerstag in Mittelhessen für Aufregung: „Lotte“ blockierte die Gleise auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Wetzlar. Was die Polizei unternommen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die schwangere Kuh „Lotte“ hat am Donnerstag in Mittelhessen für Aufregung gesorgt: Das Tier war aus der Gießener Tierklinik ausgebüxt und blockierte die Gleise auf der nahe gelegenen Bahnstrecke zwischen Gießen und Wetzlar. „Wie kriegen wir die Kuh vom Gleis?“, twitterte die Bundespolizei in Koblenz am Morgen. Gegen Mittag gab die Bundespolizei Entwarnung: „Die Kuh ist vom Gleis“, sagte Pressesprecher Klaus Arend dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das Tier sei in einen Hänger verladen und in die Tierklinik zurückgebracht worden.

Wie kriegen wir die Kuh vom Gleis? Ausgebüxtes Tier steht bei Dutenhofen auf dem #Gleis. #Bahnstrecke zwischen #Gießen und #Wetzlar gesperrt #bpol #Kassel und @Polizei_MH im Einsatz. *ka pic.twitter.com/NLSGsGEBDm — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) December 19, 2019 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Um die Kuh vom Gleis zu kriegen, waren ab dem Morgen die Feuerwehr, Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen, die Bundespolizei, der Tierbesitzer und ein Tierarzt im Einsatz. Der Tierarzt habe auch Beruhigungsmittel verabreicht, doch sei „Lotte“ zwischendurch „ein bisschen aggressiv“ gewesen, berichtete Arend. Der Bahnstrecke war längere Zeit gesperrt. Insgesamt dauerte die Aktion vier Stunden, wie Arend sagte. „Aber es ist doch schön, dass es gut ausging.“

(cka/epd)