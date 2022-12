Tipps für die Feiertage TV-Programm zu Weihnachten und Silvester

Zu Weihnachten und an Silvester 2022 haben die TV-Sender wieder viele Filme im Programm. Was kommt am Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtstag und an Silvester im Fernsehen?

Los geht es am 24. Dezember mit der Kult-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Bill Murray. VOX zeigt den Film um 12.35 Uhr.