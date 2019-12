Drei Jahre danach : Opfer von Breitscheidplatz-Anschlag sind weiterhin Pflegefälle

Der Attentäter ist mit diesem Lkw in den Weihnachtsmarkt gefahren. (Archivfoto). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Drei Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin erhält noch mindestens ein Dutzend der Überlebenden Pflegeleistungen. Eines der Opfer muss rund um die Uhr gepflegt werden.

Der Terrorist Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er tötete zwölf Menschen und verletzte rund 100 weitere, zum Teil schwer.

Es gebe unter den Betroffenen weiterhin ein großes Bedürfnis nach Gesprächen, sagte Franke. Mit rund 20 stünden seine Mitarbeiter und er in regelmäßigem Kontakt. „Vorrangig geht es um finanzielle Entschädigungen, zunehmend auch um Erwerbsminderungsrenten oder um Fragen des Wiedereinstiegs in den Beruf.“ Auch medizinische und psychotherapeutische Unterstützungsmöglichkeiten würden vermittelt. Bisher seien rund 4,3 Millionen Euro finanzieller Hilfe an Betroffene und Hinterbliebene ausgezahlt worden.