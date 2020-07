Polizei ermittelt in Leipzig : Kontrolleur soll Fahrgast gewürgt haben – Video soll Vorfall zeigen

Polizei ermittelt in Leipzig

Eine Straßenbahn in Leipzig (Archiv). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Jan Woitas

Leipzig Eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen einem Straßenbahn-Kontrolleur und einem Fahrgast in Leipzig sorgt für Aufsehen. Ein Video zeigt, wie der Fahrgast offenbar gewürgt wird. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 56-jährige Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Donnerstag einen Fahrgast gewürgt haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen würden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt. Diese habe das Tatgeschehen „als Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung“ bewertet.