Gefährliche Körperverletzung Sechs Jugendliche schlagen auf 14-Jährigen ein

Die Polizei ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung. Wie sie am Montag mitteilte, haben sechs Jugendliche laut Zeugenaussagen am Freitagabend, 22. März, einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Odenkirchener Straße mehrfach geschlagen. Anschließend ließen sie den Jungen zurück und entfernten sich.